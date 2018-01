Farías: Alcaldía mantendrá control y fiscalización de los transportistas

CARACAS.-La alcaldesa del municipio Libertador, Érika Farías, explicó que han mantenido reuniones con transportistas para lograr revertir las acciones de la guerra económica que, a su juicio, mantiene algunas unidades fuera de servicio.

“Hay un grupo de personas que tienen líneas de transporte y en la tarde las recogen, luego las sacan y cobran los que les da la gana, estamos desarrollando un plan con la Policía de Caracas en las horas pico para hacer control y fiscalización. La idea se trata de reordenar la movilidad y uno de los acuerdos de la campaña es sentarse con el equipo del Metro de Caracas”, dijo en VTV.

Informó que en la reunión del Estado Mayor de Caracas se tratará el tema de la movilidad y el transporte, mientras se mantienen reuniones con el Ministerio del Transporte y los chóferes, para los repuestos, servicios, pasaje, y las nuevas rutas.

Farías adelantó que el Ejecutivo aprobó un punto de cuenta para el equipamiento y el mantenimiento para de los equipos de recolección de desechos sólidos. “También hemos implementado un plan de contingencia de alquilar y reparar los vehículos para la recolección de desechos sólidos para atender la problemática”.

“Por medio de la Asamblea Nacional Constituyente se hizo una Ley de los Clap y la Ley de los Precios Acordados para ver cómo se mejora la situación”, agregó.

Estima que se debe fortalecer la seguridad con los cuadrantes y las políticas emitidas por el Gobierno. “Se trata de construir una cultura de la paz, en medio de la crisis como brotan las mejores expresiones de seguridad brotan otras no tan buenas como el bachaquerismo”.

#EnVivo 🔴| @ErikaPSUV: Me puedo sentar con todos los que quieran aportar a la Patria, yo no me pongo límites, Caracas tiene grandes desafíos, nadie sobra. Aceptamos las críticas para la construcción pic.twitter.com/LcmaAW89Ad

