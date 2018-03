Falcón podría replantear su candidatura si no se cumplen condiciones

CARACAS.- El candidato presidencial por Avanzada Progresista, Copei y MAS, Henri Falcón, advierte que su candidatura dependerá del “cumplimiento estricto” del acuerdo de garantías electorales firmado con el gobierno y que, de no cumplirse, “podría replantear su participación”.

“Queremos que esas condiciones, en la práctica, no sean letra muerta (…) Le decíamos, además, de esas condiciones que están allí, que para que esto de verdad sea cierto y no tengamos que reconsiderar nuestra participación en este proceso, por eso la exigencia decía: no es un favor, hay un compromiso allí escrito”, manifestó el abanderado presidencial.

En razón a ello, Falcón ratificó que las principales exigencias en el compromiso no pueden ver vulneradas por irregularidades en el voto asistido, el cierre de centros electorales exactamente cuando haya votantes, y que haya uso equitativo del uso de los medios de comunicación del Estado.

Enfatizó el petitorio de la presencia de observación internacional calificada que de fe de un proceso transparente para derrotar lo que, a su juicio, es uno de los grandes males: la desconfianza.

“Tenemos un mal gobierno que vamos a cambiar y una vez que cambiemos este gobierno vamos a ser reconocidos por la comunidad internacional”, subrayó.

Juan Hidalgo / Unión Radio