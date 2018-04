Falcón denunciará en CNE incumplimiento de normas por parte de Maduro

CARACAS.- El aspirante presidencial por Avanzada Progesista, Copei y MAS, Henri Falcón, acudirá este miércoles al Consejo Nacional Electoral para denunciar el incumplimiento del presidente y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, “por el uso desmedido de los medios de comunicación, la campaña a través de cadenas presidenciales”.

“No ha habido una respuesta contundente ni coherente del CNE”, sentenció.

En entrevista a Vladimir Villegas por Unión Radio, el exmandatario regional insistió en que la abstención no aportará nada a la solución de los problemas del país, “además de que no hay nadie que le diga al país qué va a pasar el 21 de mayo, ¿cuál es el plan?”.

En ese sentido, llamó a vencer la abstención porque considera que esta opción solo otorgará votos al presidente y aspirante, Nicolás Maduro.

Falcón reiteró que su propuesta para enfrentar la crisis es dolarizar los salarios y acudir a organismos internacionales que deseen ayudar ante una crisis humanitaria, entre otros puntos. “La dolarización no es la solución de todo, tenemos que aplicar una reingeniería de Pdvsa. No se trata de agudizar el problema, no vamos a enviar a los trabajadores a la calle, pero vamos a una recuperación y estabilización económica”, expresó.

En cuanto a la postura de la comunidad internacional, el candidato a la silla presidencial recalcó que el 20 de mayo triunfará en los comicios, que tarde o temprano tendrán que ser reconocidos por las naciones que actualmente dudan del proceso y sus resultados.

“Seré electo y ese día habrá fiesta nacional, se expresarán miles y millones de almas, pero nadie podrá desconocer esa manifestación de un pueblo, quienes pudieran decir no vamos a reconocer, lo harán, porque para nosotros es importante la relación con la comunidad internacional”, expresó.

Unión Radio