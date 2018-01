Expertos: El Petro es una nueva forma de endeudar al país con petróleo

CARACAS.- El periodista especializado en tecnología, Edgar Rincón, productor y conductor de Cyberespacio en Unión Radio, explicó que a las personas que realizan transacciones financieras con monedas electrónicas o bitccoins son conocidos como mineros. “Minería es porque se va a tener un número determinado de bitcoins y estas personas que hacen minería van a recibir un pago por hacer esta transacción y de ahí parte el negocio”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez en el espacio A Tiempo de Unión Radio, Rincón precisó que cada persona tiene una computadora y la conecta a la red bajando el software especializado para minería con características especificas con procesadores matemáticos para descifrar la encriptación que se está manejando”.

Rincón agregó que la encriptación permitirá comunicar las transacciones de computadora a computadora formando una red con la misma información basada en confianza “Todos vamos a tener la misma información por eso es que si todos validan la transacción se vuelve confiable”.

Rincón destacó que los únicos países en el mundo que están usando la criptomonedas son Japón, China y Rusia “pero no hay una normativa para negociar, entonces cómo vas a negociar en el mundo con criptomonedas con países que no están teniendo una normativa para manejar las criptomonedas”.

“El Petro no es una criptomoneda es otra cosa porque, dentro del lineamiento de la guía de las criptomonedas no encuadra”, advirtió.

Rincón recomendó buscar la página www. localbitcoin.com que funciona como una bolsa de valores “en la que puedes comprar (criptomoendas) defines tu banco, dices cuánto le vas a pasar en bolívares y puedes hacer las transacciones allí”.

El experto recomienda a los interesados documentarse y escoger entre invertir en una criptomoneda o minar. “Para la minería hay que invertir al menos $ 5 mil y si que quiere invertir comprando bitcoins, asesórese y busque páginas especializadas antes de hacer cualquier transacción”.

Por su parte, el periodista del Circuito Éxitos de Unión Radio, Luis Carlos Díaz, periodista en la fuente de tecnología y ciberactivista, explicó que los procesadores van a probar fórmulas matemáticas hasta que el minero descubre la criptomoneda. “El juego es que el bitcoin no se crea ni se destruye sino que se descubre” de ahí que se llame minería como alegoría a descubrir el oro.

Para Díaz, el Petro es una nueva forma de endeudar al país con el petróleo. “Cuando le dicen a alguien te doy un Petro por un barril, te debo un barril y lo que hacen es endeudar a las nuevas generaciones como han hecho con otros frentes”.

El experto considera que el gobierno está tratando de tapar la grave situación económica del país con el lanzamiento del Petro. “Están tratando de hacer ruido, generar más titulares porque esto no tiene nada que ver con la crisis nacional, esto no tiene que ver con que haya o no Petros o bonos de petróleo” Estamos en un momento de hiperinflación es los que buscar monedas alternativas ocurre pero que lo haga el propio gobierno denota que están tratando de huir hacia adelante y mantener a la gente distraída”.

Díaz considera que el drama de la escasez de dinero en efectivo está el Banco Central de Venezuela –BCV- y con la creación del Petro no se está solucionando el problema sino generándose una nueva crisis.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio