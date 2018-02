Evans: Se debe presentar fórmula unitaria que incluya MUD y chavismo

CARACAS.- El politólogo Nicmer Evans, vocero del Movimiento por la Democracia y la Inclusión y director de Visor 360 Consultores, considera que aunque se prorrogase la fecha de las elecciones presidenciales para el 20 de mayo las condiciones difícilmente mejorarían. “Henri Falcón de hecho condiciona su inscripción”.

“Suponer que va a haber condiciones plenas para poder salir del gobierno de Nicolás Maduro por vía democrática es una absurdo (…) la participación electoral es uno de los mecanismos de presión necesarios para poder destrabar el juego porque el abstencionismo es cruzarse de brazos”, apuntó en el programa A Tiempo de Unión Radio.

Evans reiteró que la oposición debe ir a las elecciones con una candidatura unitaria aunque “incluso hay posibilidades de no tener éxito porque el gobierno ha demostrado de manera sistemática que expresa voluntad de vulnerar cualquier elemento de hacer viable una elección transparente, sin embargo, es más factible que con una candidatura unitaria y un equipo unitario”.

Evans insiste en que si se presenta al país una fórmula que además del presidente y el vicepresidente, incluya un mini gabinete de ministros integrado por gente que provenga de la Mesa de la Unidad Democrática –MUD- y del chavismo. “Lo estamos planteando hace ya dos meses y no ha habido el espacio pertinente parta discutir fórmulas para avanzar en la reunificación del país”.

A juicio de Evans, no ha habido voluntad política para avanzar en la propuesta de crear un equipo unitario para participar en las presidenciales. “Se ha mencionado la voluntad de la creación de un frente amplio para articular a la oposición pero no ha llegado a un segundo paso, no ha habido acción concreta para convocar a diversos sectores a la posibilidad de que haya una instancia donde podamos intercambiar”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio