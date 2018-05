Eurodiputado Couso destaca carácter democrático de Venezuela

Las elecciones en Venezuela “se harán pese a que sus marionetas no se presenten”, indicó el eurodiputado durante una sesión en el Parlamento Europeo, donde se trató por onceava vez — señaló Couso — la situación de Venezuela.

En este sentido, recordó que existen, además del candidato del Frente Amplio de la Patria, Nicolás Maduro; cuatro aspirantes opositores que participarán en estos comicios, así como la “libertad para hacer campaña, auditorías y, sobre todo, la voluntad de millones de venezolanos y venezolanas”.

“Aunque no les guste porque no ganen los suyos y aunque no lo quieran porque los suyos no se presentan. Venezuela votará”, añadió.

Al respecto, repudió que el Parlamento Europeo se aboque a tratar asuntos internos de Venezuela, en vez de tratar los temas que involucran a los hechos de corrupción que se ha descubierto en los últimos meses en España y que envuelve al jefe de Gobierno, Mariano Rajoy.

“Los que impulsan esta resolución (el Partido Popular) usa a Venezuela para todo. Que alguien de su partido se lleva dinero: Venezuela. Que le regalan un máster: Venezuela. Que hay recortes: Venezuela. Que hay que atacar a otras fuerzas políticas: Venezuela. Es un comodín gastado y lleno de mentiras”, señaló Couso al tiempo que denunció que la organización política española no respetó los mecanismos necesarios para tratar este tipo de resolución.

AVN