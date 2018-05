Escotet: No hay razones financieras que justifiquen intervención de Banesco

CARACAS.-El presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, emitió este viernes un comunicado a la opinión pública en el que afirma que la decisión de intervenir a Banesco es ”injusta” y no se corresponde con los hechos. ”Es, una vez más, desproporcionada. Se trata del banco privado más grande del país, el que mayor número de clientes tiene, el más eficiente, el más solvente, y el más rentable. No hay razones financieras que justifiquen la intervención administrativa ni por un día, mucho menos por 90 días”.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Escotet afirmó que la decisión de la intervención ”no tiene sentido y es una decisión exclusivamente política y busca distraer la opinión pública de los graves problemas que vivimos todos los venezolanos”.

”A pesar de perder más de 40 años de trabajo, si esta decisión contribuye a asegurar los puestos de trabajo y la estabilidad de nuestros clientes estaré tranquilo porque con el tiempo se impondrá el Estado de Derecho”, dijo Escotet en su cuenta en tuiter.

El directivo de Banesco envió un mensaje a los trabajadores de la institución financiera: ”A mis compañeros de Banesco Venezuela les quiero decir que mantengan el ánimo en alto: son ustedes quienes han hecho posible este banco y mantener un servicio de calidad para 8 millones de clientes”.

Escotet señala en la carta pública que, ”si, en el supuesto negado, de que la propiedad del Banco pasara al Estado venezolano, no haré nada que signifique destruir lo que tanto esfuerzo, mío y de miles y miles de compañeros, ha significado a lo largo de los años”.

Escotet pidió a trabajadores y a clientes mantenerse dentro de la institución financiera, ”no se desanimen, estos son tiempos pasajeros”.

Ratificó que viene al país ”a responder, a trabajar por la liberación de mis compañeros; he venido a ofrecer las facilidades necesarias para que la señora interventora pueda realizar las tareas que le han asignado; he venido para velar que los servicios a los clientes se mantengan en los altos estándares posibles; he venido para ratificarle a Venezuela que Banesco está listo para continuar ampliando su capital y proyectar su actividad para los próximos años”.

”No se trata de una cuestión económica, es cuestión de amor por el país y arraigo y agradecimiento a esta tierra. Estén seguros de que daré la batalla hasta el final”, reiteró.

Unión Radio