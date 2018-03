EnFotos Históricas marchas en EEUU y el mundo exigiendo menos armas

EEUU.- Más de 800 ciudades estadounidenses y del planeta se unieron al enérgico movimiento “March for Our Lives”, así como grandes artistas para que no sucedan más tiroteos.







































Decenas de miles de personas congregadas en Parkland, la localidad del sur de Florida en donde el pasado 14 de febrero se registró la matanza de 17 personas en una escuela secundaria, reclamaron hoy en una marcha un mayor control de armas que “la hora del cambio es ahora”.