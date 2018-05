Schemel afirma que Maduro se mantiene como favorito de cara al 20M

CARACAS.- El director de la encuestadora Hinterlaces y constituyente, Óscar Schemel, aseguró que el presidente y candidato, Nicolás Maduro, se mantiene como favorito para ganar las elecciones del 20M con 60 % de participación frente a un poco más de 30 % de su más cercano contendor, Henri Falcón.

“De los que dicen que van a votar, 48 % sería para el aspirante a la reelección (Maduro), mientras que 32 % se inclina por la opción de Henri Falcón, y Javier Bertucci estaría ubicado en 11%”, precisó.

El también constituyente considera que si algunos líderes realizan una convocatoria en último momento para darle todo el apoyo a Falcón, como estrategia para subir en las encuestas, no tendría ningún efecto significativo, porque afirma que solo existe un pequeño grupo que cree en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). “Henrique Capriles es un líder que no está en sus mejores momentos para convocar y no creo tampoco que sumaría votos suficientes”, sentenció.

Enfatizó que hay un discurso desde hace 20 años construido por el ala chavista que ha sido determinante, pues opina que en este momento solo 9 % de la población se identifica con la MUD, como consecuencia de las acciones cometidas por la alianza opositora y sus integrantes; mientras que existe un contraste de 40 % que se coloca en un centro político y que no define a quien apoyará realmente.

En el programa Sin duda con Marypili Hernández que transmite Unión Radio indicó que la atmósfera nacional se ha estado desarrollando de una forma complicada para muchos venezolanos, donde se mezclan varias emociones como la tristeza con preocupación, molestia y esperanza, Schemel agregó que, “en este momento se gesta un proceso electoral bastante complejo con un clima emocional muy inestable”.