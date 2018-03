Embajada rusa alerta de que Londres puede lanzar ciberataques contra Moscú

“No solo Rusia ha sido acusada sin pruebas y de forma provocadora del incidente de Salisbury (el ataque contra Skripal), sino que, por lo que parece, se están desarrollando planes en el Reino Unido para atacar a Rusia con armas cibernéticas”, señaló esa fuente en un comunicado.

La legación diplomática ha llegado a esa conclusión en base a “declaraciones de diversos diputados”, “fuentes de Whitehall” (en relación a las oficinas del Gobierno británico) y la opinión de “expertos”.

“Invitamos al lado británico una vez más a considerar las consecuencias de un movimiento temerario como ese”, sostuvo el portavoz de la embajada.

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, ha avanzado que pondrá sobre la mesa un “amplio rango” de medidas contra Rusia si no ofrece una explicación convincente para justificar que no está detrás del envenenamiento en suelo británico del espía y su hija, ambos en estado crítico.

La jefa de Gobierno ha fijado esta medianoche como plazo para que Moscú ofrezca sus explicaciones y prevé reunir mañana al Consejo de Seguridad Nacional para evaluar sus siguientes pasos.

