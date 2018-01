Embajada de EEUU niega bombardeo de campo de refugiados en Pakistán

ISLAMABAD.- La embajada de Estados Unidos en Islamabad calificó de “falsa” la afirmación del Gobierno de Pakistán de que fuerzas estadounidenses hayan bombardeado un campo de refugiados en suelo paquistaní, tras un ataque con un dron en el que murieron dos supuestos miembros de la red Haqqani.

“La afirmación de ayer en un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de que fuerzas de EEUU atacasen un campo de refugiados en la agencia Kurram es falsa”, indicó en un comunicado el portavoz de la embajada de EEUU en Islamabad, Richard Snelsire.

El portavoz no ofreció más información y preguntado por Efe prefirió no confirmar el ataque con un avión no tripulado que alcanzó ayer una vivienda en la zonas tribales del noroeste del país, en el que supuestamente murieron dos miembros de esta red vinculada con los talibanes afganos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní condenó ayer lo que denominó como “bombardeo dron” de un campo de refugiados afganos en la agencia (demarcación tribal) Kurram de la que responsabilizó directamente a la Misión Apoyo Decidido de la OTAN en Afganistán.

Estados Unidos suspendió el pasado 4 de enero el programa de Fondos de Apoyo a la Coalición (CSF, por sus siglas en inglés) en Pakistán, que asciende a 900 millones de dólares, hasta que adopte “medidas decisivas” contra grupos terroristas como los Haqqani.

EFE