EEUU enjuiciará a inmigrantes de la caravana

“El presidente está vigilando la situación. Una nación soberana que no puede defender su frontera no será una nación soberana durante mucho más”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, al comienzo de su rueda de prensa diaria.

“El Gobierno de Trump -continuó- está comprometido con hacer cumplir las leyes migratorias, tanto si la gente es parte de la caravana o como si no. Si has entrado a EEUU ilegalmente, has incumplido la ley y nosotros haremos cumplir la ley mediante tu enjuiciamiento”.

Al respecto, Sanders avisó de que el presidente Donald Trump está comprometido a hacer “todo lo que pueda” en la frontera para proteger a Estados Unidos, pero instó al Congreso a aprobar una ley que acabe con las “rendijas ilegales” que, a su juicio, permiten la entrada de inmigrantes irregulares y ponen en peligro a los estadounidenses.

EFE