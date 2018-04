Economista Antolinez analiza efectividad del Dicom en la economía actual

CARACAS.- Rafael Antolinez, economista y profesor universitario, considera que el sistema de tipo de cambio complementario (Dicom) no ha funcionado eficientemente en la asignación de divisas que necesita el aparato productivo.

En entrevista a Anahí Arismendi, por Unión Radio explicó que el precio de la divisa guarda relación con respecto a la cantidad circulante de monedas y billetes, así como con la cantidad de reversas internacionales.

“La información sobre los datos económicos nacionales no se consigue porque el BCV se ha convertido es una especie de caja negra de la cual no sale con claridad esos datos necesarios para operar”, comentó.

No obstante, el especialista no descarta que algunos agentes externos “aprovechen” esa opacidad informativa para provocar especulación. “Cuando tenemos un cambio preferencial, que no se sabe a quién se le asigna ni por cuál monto, se abre espacio para cualquier tipo de cosas, pero el factor especulativo siempre tiene, por esencia, un componente político”, añadió.

Unión Radio