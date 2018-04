Diputado Vergara cree que Guyana saca provecho de situación venezolana

CARACAS.- El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Sergio Vergara, vicepresidente de la Comisión para la Defensa de la Soberanía Venezolana sobre el Territorio Esequibo, señaló que “el Estado de Guyana lo que está haciendo es sacar provecho de una situación de debilidad del Estado venezolano”, que, a su juicio, no ha atendido esta situación y pone al país en desventaja.

En entrevista en el programa Por Donde Vamos, transmitido por Unión Radio, el diputado dijo que para que haya una decisión debe haber un juicio que sólo sería posible si asisten las partes involucradas y Venezuela no está obligada a ir porque no ha firmado los tratados que proponen esa jurisdicción para la resolución del conflicto.

Vergara cree que el gobierno debe ser más enérgico, pero en vista de la situación se deben estudiar los siguientes pasos, por lo que un primer pronunciamiento debe pedir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declare sobre su competencia o no en el caso, y este sentido deberá declinar competencia cuando vea que no está en capacidad de evaluar un caso que involucra a una nación que no está sometida a su jurisdicción.

El parlamentario dijo que han solicitado una cita con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que insistirán en buscar un pronunciamiento de ese ente para que aclare el comunicado emitido a principios del año que el gobierno de Guyana sintió como aval para acudir a la CIJ.

