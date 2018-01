El diario británico “The Guardian” debuta en su nuevo formato tabloide

LONDRES.- El diario británico “The Guardian” sacó su primera edición en su nuevo formato tabloide, más pequeño que hasta ahora, que ha adoptado como parte de una serie de medidas para reducir costes.

En el nuevo diseño, la antigua cabecera azul se sustituye por simples letras negras, aunque se mantiene algo de color en los apartados referentes a los suplementos interiores.

Esta remodelación, que se aplicará también a la cabecera dominical “The Observer”, se integra en un plan de ahorro a tres años, lanzado en 2016, a fin de asegurar que el grupo de medios de comunicación Guardian News & Media (GNM) elimina las pérdidas para 2019.

La edición de hoy presenta como noticia de portada el hecho de que, según ha averiguado el diario, se ha pedido a los estudiantes de medicina que trabajen de forma voluntaria en los departamentos de urgencias de algunos hospitales para ayudar a reducir las alarmantes listas de espera.

