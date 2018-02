Departamento de Estado confirma jubilación de Thomas Shannon

WASHINGTON.-La vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, Heather Nauert, informó que tras 35 años de servicio, Thomas Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, decide jubilarse.

“El Subsecretario Shannon ha dado una vida de servicio al pueblo estadounidense Departamento de Estado de Estados Unidos. Es un patriota, un diplomático y un gran estadounidense. Trabajar con él ha sido uno de los grandes honores de mi vida. Permanecerá encendido hasta que se nombre un sucesor para garantizar una transición sin problemas”, escribió en Twitter.

Considerado uno de los diplomáticos estadounidenses más brillantes de su generación. Pocos en el Gobierno de Estados Unidos como él tienen un conocimiento profundo de América Latina.

— Heather Nauert (@statedeptspox) February 1, 2018