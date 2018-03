Denuncian a expresidente de Ecuador por facilitar “delincuencia organizada”

QUITO.- El expresidente de Ecuador Rafael Correa fue denunciado hoy ante la Fiscalía General por el ex asambleísta César Montúfar quien le achaca “responsabilidad penal” al no haber evitado como funcionario público una cadena de hechos de corrupción que están siendo llevados a juicio desde el año pasado.

“Los artículos 322 de la Constitución y 42 del Código Integral Penal atribuyen responsabilidad penal no por cometer un delito sino por facilitar o no haberlo evitado”, dijo a Efe el ex asambleísta al argumentar que Correa es responsable de lo ocurrido en Ecuador en los últimos años.

Montúfar, presidente del Movimiento Concertación, explicó que no se habla de “comisión directa del delito, sino de que las leyes, decretos y nombramientos” que hizo Correa en sus diez años de gobierno, entre 2007 y 2017, “facilitaron” que se cometieran.

“Denunciamos que debe ser investigado y denunciado el expresidente Rafael Correa y todos los altos funcionarios del Estado que lo acompañaron”, manifestó tras interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

EFE