Defensa de Ceballos espera sobreseimiento o medida sustitutiva de libertad

CARACAS.- La abogada de Daniel Ceballos, Ana Leonor Acosta, señaló que, pese a que este miércoles fue fijada la audiencia del juicio contra el exalcalde del municipio San Cristóbal en Táchira, Daniel Ceballos por rebelión, aun no se ha confirmado su traslado al Palacio de Justicia. “Aun no se ha hecho el traslado desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –Sebin- hasta el Palacio de Justicia”.

En el espacio En Sintonía de Unión Radio, la defensora recordó que Ceballos lleva cuatro años detenido arbitrariamente. “El 19 de marzo de 2014 desapareció varias horas y luego supimos que era por una supuesta orden de un tribunal por estar incurso en el delito de rebelión. Desde ese momento hasta hoy el juicio ha sido anulado en dos oportunidades”.

“La expectativa es que Ceballos sea trasladado, que se haga justicia y que la juez dicte un sobreseimiento sobre el caso ya que no hay elementos para que Ceballos sea juzgado por rebelión civil y que se le de libertad y, en el supuesto que no haya sobreseimiento, se le dicte una medida sustitutiva de libertad y pueda seguir adelante con este juicio en libertad porque no hay ninguna razón en derecho para que Ceballos continúe secuestrado”, concluyó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio