Estudiantes se tumbaron ante la Casa Blanca para pedir control de armas

WASHINGTON.- Decenas de personas, la mayoría estudiantes de escuelas del área metropolitana de Washington, se manifestaron este lunes ante la Casa Blanca para pedir un mayor control de armas tras el tiroteo que el miércoles pasado dejó 17 muertos en una escuela secundaria de Parkland (Florida).

En varios turnos, distintos grupos de estudiantes se tumbaron en la Avenida Pensilvania, justo delante de la Casa Blanca, durante 3 minutos cada vez, para simbolizar el poco tiempo que tardó el autor del tiroteo de Florida, Nikolas Cruz, en comprar el rifle semiautomático AR con el que perpetró la matanza.

Al quedarse inmóviles en el suelo, los estudiantes también querían representar a las víctimas de los numerosos tiroteos registrados en escuelas o centros educativos del país en los últimos años.

