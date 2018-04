Daza asegura que Cumbre de Las Américas fracasó en sus objetivos

CARACAS.- El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Roy Daza, aseguró que la Cumbre de las Américas en Perú fue un “barranco” debido a que fracasó en su intento de incentivar una intervención de Estados Unidos a Venezuela.

Daza explicó en el programa Al Instante de Unión Radio, que la Cumbre de los Pueblos “opacó” el evento convocado en Perú. “Pasará a la historia como el barranco de Lima, el tema de la Cumbre fue la corrupción y el convocante -presidente para ese momento- Pedro Pablo Kuczynski terminó siendo destituido por corrupción”.

Indicó que esta reunión no tuvo el apoyo a las intenciones de propiciar una supuesta intervención en Venezuela. “El presidente de los Estados Unidos no fue, no calificó la reunión con importancia porque está empeñado en bombardear a Siria”.

Cree que este evento no tuvo mayores resultados. “Las Cumbres de las Américas tienen historias, en 2015 con el ALCA, luego la discriminación del pueblo de Cuba en Panamá y ahora esta reunión que resultó un espectáculo decepcionante sin ninguna resolución en el tema de corrupción”.

Ivette Janzen/Unión Radio