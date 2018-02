Daza: Abstención y bloqueo serán derrotados el 22A

CARACAS.-El integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Roy Daza, afirmó que no es posible un encuentro entre el presidente Nicolás Maduro y su homólogo estadounidense Donald Trump previo a la realización de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 22 de abril.

En el programa A Tiempo de Unión Radio, Daza criticó que partidos de la coalición opositora decidieron no participar en los comicios porque en el país la abstención no se cuenta. “Hay gente que cree que no participando puede hacer que haya más presión internacional y que puede haber una intervención pero la abstención y el bloqueo serán derrotados el 22 de abril”.

Aseveró que al postularse, el dirigente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, puede crear una importante fuerza política. Daza piensa que después de los comicios se puede armar una nueva coalición opositora con la que se pueden alcanzar acuerdos duraderos. “Eso es una necesidad política porque es muy importante alcanzar niveles de equilibrio”.

“La oposición al levantarse de la mesa de Santo Domingo dejó un vacío político”, agregó.

Daza afirmó que el tema económico principal de la campaña va a ser el levantamiento de la producción petrolera en el país.

Irving Pérez/Unión Radio