Cumbre de las Américas aprueba por aclamación compromiso contra la corrupción

LIMA.- Los mandatarios participantes en la VIII Cumbre de las Américas de Lima aprobaron hoy por aclamación el Compromiso de Lima que se centra en un pronunciamiento de lucha contra la corrupción en la región.

President @MartinVizcarraC: I call on you to work together in order to consolidate a democratic and peaceful society in the hemisphere, that supports human dignity and fosters the development of our peoples. #SummitPeru https://t.co/LhfPDYL8yr

