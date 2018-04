Corbyn reprocha a Trump que más bombardeos, muertes y guerra no salvan vidas

Corbyn visitó hoy la ciudad de Derby, en el norte de Inglaterra, donde expresó su opinión acerca de las amenazas vertidas contra Rusia por el presidente estadounidense en su cuenta de Twitter.

“Creo que todo el mundo debería estar alarmado por esa reacción instantánea de enviar mensajes en redes sociales para hacer política”, opinó el laborista.

Trump, tras el presunto ataque químico que tuvo lugar el pasado fin de semana en Duma, atribuido por parte de la comunidad internacional al régimen de Bachar Al Asad, amenazó a Rusia con una ofensiva con misiles en Siria.

“Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate Rusia, porque van a ir, suaves y nuevos e ‘¡inteligentes!'”, escribió, al tiempo que criticó a Moscú por asociarse con “un animal que mata con gas a su gente”.

Corbyn sostuvo que lo ocurrido en Siria es “deplorable” y que “cualquier uso de armas químicas de cualquiera contra cualquiera es claramente ilegal e inmoral”.

Según el político británico, las Naciones Unidas tienen el “deber” de asegurar que se realiza una “investigación adecuada” y “cuando se obtengan los resultados, decidir qué acciones tomar”.

It is vital that parliament has the chance to debate and decide in advance on any government proposals to support a new US-led military intervention in Syria, which risks a dangerous escalation of the conflict.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) April 12, 2018