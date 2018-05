Constituyentes Amoroso y Torres resaltaron logros de la ANC

CARACAS.-El constituyente del Sector Trabajador de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Jacobo Torres, resaltó que oyen a la población en sus necesidades. Aseguró junto al segundo vicepresidente de la ANC, Elvis Amoroso, que han realizado leyes constitucionales para poder encaminar al país frente a la falta de un parlamento.

En el programa Al Instante de Unión Radio, aseguró que mantienen la guerra contra la corrupción con el apoyo del Fiscal Tarek William Saab. “No amparamos corruptela, no somos la Sundde ni el Ministerio de la Economía, no los vamos a sustituir en sus funciones, no sustituimos al Estado, pero oímos al pueblo”.

El segundo vicepresidente de la ANC, Elvis Amoroso, indicó que son 22 comisiones que van desarrollando el trabajo que a su vez tienen subcomisiones que realizar una trabajo de revisión y reflejarán así los capítulos de la Constitución.

Amoroso dijo que hay comisiones que se encargan de los poderes públicos. “Los constituyentes debemos hacer todo lo posible para que se difunda el poder constituyente originario, los que estamos somos instrumentos para que el pueblo refleje la constitución reformada”.

Estima que son reconocidos por la población que espera respuestas. “La gente ha percibido que somos el Legislativo, no lo somos, la ANC está sobre todo los poderes para resarcir ese gran daño que ha hecho la Asamblea Nacional (AN). La situación económica, el dólar es de la oposición, ese dólar distorsionador, usted señora que necesita un caucho, un vestido; cada vez que se lo suben es por una obra macabra de la oposición”.

Resaltó que el dólar que maneja el Gobierno es el del Banco Central de Venezuela (BCV), por ello mantienen los trabajos para combatir la divisa distorsionada.



Ivette Janzen/Unión Radio