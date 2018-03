Consecomercio: En el país han cerrado más de tres mil comercios

CARACAS.- El primer vicepresidente de Consecomercio, Vito Vinceslao, aseguró que hasta ahora en el país han cerrado más de tres mil comercios. “A lo mejor me quedo hasta corto porque en Apure son solo 289 que han notificado su cierre”.

Dijo que los aumentos salariales serán insuficientes mientras no se active la economía a través de una producción nacional que genere ingresos y empleos. “Estos aumentos no colaboran en nada y solo aceleran el cierre de empresas e industrias porque no se puede mantener una empresa con unos costos elevados”.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Vinceslao dijo que el gobierno trata de hacerle creer a los venezolanos que los problemas económicos del país son ocasionados por los productores. “Quieren implementar un modelo económico que ha fracasado”.

Respecto a la afirmación del presidente, Nicolás Maduro, que de resultar reelecto el 20 de mayo atacará la crisis económica, Vinceslao dijo que lo que requiere el país es que el Estado y la empresa privada trabajen juntos.

“No hay un planteamiento claro para solucionar la crisis de los venezolanos. El país necesita escuchar soluciones”, agregó.

Irving Pérez/Unión Radio