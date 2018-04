Consecomercio calificó como irresponsable aumento salarial

CARACAS.-La presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicio (Consecomercio), María Carolina Uzcátegui, opina que el aumento salarial decretado este lunes es un acto irresponsable porque mplica el incremento de los precios.

“En los días previos a hoy (lunes) se podía ver la angustia de las personas sobre el aumento, todos están absolutamente convencidos de que un incremento del sueldo, sin el respaldo de un estímulo verdadero de la producción es irresponsable”, expresó.

En entrevista a Vanessa Davies, en el programa Por donde vamos, transmitido por Unión Radio reiteró que la única manera de detener la hiperinflación es provocando un cambio radical en las políticas económicas y un orden en el gasto público.

“No se puede gastar más de lo que se gana, debería sentarse con cada sector de la economía y analizar qué se necesita para reactivar todo el potencial que tiene Venezuela”, manifestó.

Uzcátegui resaltó que los empresarios no aspiran dólares “regalados”, si no mejores condiciones que propicien las inversiones, “sobre todo, pedimos que no sea un delito comprar y vender divisas, y que tengamos que adquirirlas a escondidas, porque de otra manera, estamos incurriendo en un delito”.