Conindustria: Incremento salarial alcanza para dos cartones de huevo

CARCAS.- El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, criticó el aumento salarial decretado por Ejecutivo nacional este lunes porque afirma que el mismo no cubre los costos básicos de la población y golpea a las empresas. “¿Qué se compra con Bs. 2.555.500? ¿Dos cartones de huevo? Es absurdo que el sueldo integral sea solo para eso”.

“Las empresas que trabajan a 20 % tienen que llevar este ajuste al costo, porque forma parte de la estructura de costos de los productos, y no haces nada; creas por un lado inflación y por otro incremento de precios (…) y el poder adquisitivo, que es lo que quieres subir, no sube y es peor, porque los consumidores compran menos”, subrayó.

A su juicio, el gobierno tiene un déficit fiscal porque “gasta más de lo que gana”, y de los ingresos que obtiene debe cancelar deudas con acreedores y otros países. “El gobierno tiene una masa de trabajadores muy grande y a esa nómina le sube de manera significativa, la duplica; y sin ingresos, recurre a emisión inorgánica de dinero, y eso trae inflación”, expresó.

En entrevista a Esteninf Olivares y Alonso Moleiro, en Gente de palabra, el representante del gremio industrial explicó que para resolver la crisis económica es necesario corregir el desequilibrio fiscal, para eliminar inflación, y darle mucho estímulo a la producción , si no tienes inflación, pero produces y diluyes el incremento de precios, nada subirá”.

Olalquiaga calcula que la producción agroindustrial trabaja a nivel de 35 % y el sector de autopartes a 8 %.

Unión Radio