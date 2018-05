Concejal Villalba garantizó trabajos en Baruta para solventar crisis del agua

CARACAS.- El concejal del municipio Baruta, Omar Villalba, informó que están evaluando la posibilidad de crear un recipiente grande para resolver cualquier plan de contingencia que se les presenten. “Estamos buscando dónde hay piscina, manantial o pozos donde podamos crear un reservorio de agua”, expresó.

En el programa de Vladimir Villegas, transmitido por Unión Radio denunció que el plan de racionamiento de agua no se cumple con totalidad, “la partes alta de nuestro municipio tiene aproximadamente tres meses sin el servicio, y esto se debe porque el sistema de bombeo está dañado”.

Villalba acotó que al no definir cuál es el verdadero problema que existe en el país con respecto al tema, es complejo hallar soluciones rápidas. “No tengo mucha expectativa de que esto se vaya a resolver a mediano o largo plazo porque el ente encargado no ha reconocido que hay un problema”.