Comisión por la Verdad plantea medidas alternativas para 80 detenidos

El anuncio lo hizo la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, al presentar el primer informe parcial de dicha comisión, tras cuatro meses de trabajo.

Al leer un comunicado, indicó que el informe contiene recomendaciones a los órganos del sistema de justicia y al presidente de la República, Nicolás Maduro, producto de un proceso de revisión de las causas iniciadas contra las personas señaladas como responsables de los hechos de violencia con fines políticos ocurridos en el país.

Rodríguez refirió que, desde su primer momento de conformación, esta Comisión insistió en la incorporación de diputados opositores de la Asamblea Nacional al trabajo que adelantaba el equipo conformado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la ley constitucional que rige el funcionamiento de esta instancia.

No obstante, “y de manera irresponsable, cuando no indiferente, los partidos de oposición no han acudido a la convocatoria a esta iniciativa orientada a la verdad, a la justicia, la reconciliación nacional y la paz”.

AVN