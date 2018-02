Codevida exige acciones inmediatas para pacientes crónicos

CARACAS.- El presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida, Codevida, Francisco Valencia, afirmó que hay 16 mil personas a nivel nacional sin poder dializarse por falta de insumos lo que calificó de muy lamentable.

“Esto tiene que parar ya, es inhumano lo que están haciendo con las personas de salud crónica. Hemos estado haciendo recorridos por las unidades de diálisis en Caracas y todos los pacientes están a las afueras esperando respuesta de cuándo van a ser dializados, muchos están con los pulmones ya casi colapsado pues como no tienen función renal necesitan diálisis interdiarias”, manifestó Valencia en el programa En Sintonía con Anna Vaccarella.

Destacó el presidente de Codevida, que estas 16 mil personas podrían fallecer en los próximos días si no se toman acciones inmediatas. “Todas las personas con condiciones de salud crónica están pasando por momentos difíciles, no solamente los afectados sino sus familiares que viven en la angustia día y noche, por no conseguir su tratamiento y ver que sus familiares se están deteriorando y que están teniendo consecuencias irreversibles a su salud”.

Fanny Vargas/Unión Radio