Chile: Presionan a la oposición para firmar papel sin garantías

CARACAS.- El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo este martes que la oposición está siendo presionada para firmar a un acuerdo que no contempla las garantías electorales necesarias para ir a unas elecciones presidenciales.

“Presidente Maduro en campaña, partidos opositores no validados, candidatos inhabilitados, etc. ¿Algún partido chileno aceptaría eso?”, agregó Muñoz en su cuenta en twitter.

