Tribunal militar retrasa entrega del cuerpo de Óscar Pérez y su grupo

CARACAS.-El diputado a la Asamblea Nacional Winston Flores, miembro de la comisión especial que investiga el caso Óscar Pérez informó que más de 36 horas han permanecido los cadáveres del exinspector del Cicpc y sus acompañantes en la Morgue de Bello Monte por la ausencia de un fiscal que gestione los procedimientos de entrega de los cuerpos a sus familiares.

“La respuesta fue que no se van a entregar los cuerpos, que los cuerpos de Óscar Pérez y sus acompañantes están a la orden de un tribunal militar y que hasta este tribunal no decida la entrega, esto no se va a entregar, esa fue la respuesta que recibimos del coronel Argenis, el director de la Morgue”, denunció el parlamentario.

Una fuente confirmó que los cadáveres fueron ingresados el mismo lunes, en horas de la tarde y que se les realizó una autopsia en presencia del fiscal militar, Marval Flores, quien constató el retiro y resguardo de las evidencias como los proyectiles extraídos de los cuerpos y la realización de exámenes toxicológicos y otros procedimientos de rutina.

Los cuerpos permanecen en resguardo para preservarlos bajo jurisdicción militar.

Juan Hidalgo / Unión Radio