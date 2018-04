Cardenal Porras: Hace falta conciencia sobre el hecho de ir a votar

CARACAS.- El Arzobispo de Mérida, ex primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Cardenal Baltazar Porras, afirmó que hay que ver el día después de las elecciones y partiendo de allí tomar conciencia sobre el hecho de participar en próximos comicios.

“Nosotros en la Conferencia Episcopal hemos intentado conversar con los opositores y con el gobierno pero nos encontramos una muralla que no quiere darse cuenta de los problemas y asumir la responsabilidad y con el drama que la oposición no está a la altura y que no presenta una salida unitaria con fuerza”, manifestó el cardenal Baltazar Porras, entrevistado por Anna Vaccarella en el programa En Sintonía por Unión Radio.

Dijo el Arzobispo de Mérida que el asunto no es si se va a votar o no, sino diseñar un método para cuidar los votos y legitimar la manera cómo se consiguen esos votos. “Hace falta una estrategia para que la gente se sienta segura de que si va a votar no le van a robar el voto, en una realidad de país en momentos electorales donde el gobierno minimiza los problemas reales de la gente“, recalcó Porras.

“Ante la magnitud de estos problemas se deslegitiman unas elecciones presidenciales y toda una campaña como si eso fuera el problema central de los venezolanos, sino sus necesidades y esa angustia que es la que está haciendo que la gente se quiera ir al exterior para conseguir el sustento que aquí en el país no logra alcanzar”, enfatizó.

Fanny Vargas/ Unión Radio