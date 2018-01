Capriles: Sin apoyo internacional no habrá solución económica

CARACAS.-El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles, asegura el Gobierno está en un proceso de diálogo no porque quiere, sino porque la situación país los obliga y la presión internacional.

“La palabra diálogo en nuestro país la tenemos muy distante, porque quienes hoy toman las decisiones la política del diálogo, no ha sido parte de nuestra cultura”.

En el programa En Sintonía de Unión Radio, manifestó que lo de la negociación no se está dando porque el Gobierno tenga buena fe. “Ellos siguen siendo los mismos. Ellos están ahí no porque quieren, sino porque la situación país los obliga y la presión internacional”.

“La comunidad internacional hasta que no vea que en Venezuela exista una solución democrática no va a haber apoyo del gobierno, ni reestructuración de la deuda“

Estima que hay que recuperar el voto como arma de lucha. “La oposición tiene que ir a un proceso de primarias para elegir quien va a ir a esa lucha (elecciones presidenciales). A esas primarias hay que ponerle fecha“.

“Por muy difícil que sea la situación tenemos que hacer un esfuerzo adicional, si creo que podemos lograr la unidad para el cambio político y social“.

Caso Óscar Pérez

Condenó las faltas de explicaciones del Ministerio Público y la Defensoría en el caso de la captura de la banda de Óscar Pérez.

Explicó en entrevista al programa En Sintonía de Unión Radio, que el camino no es el de las armas ni de la violencia. “Ayer fue un hecho abonable, censurado, dantesco; todavía estamos esperando un pronunciamiento oficial del Ministerio Público, Defensoría; aun queda gente profesional, que filtra las informaciones, que informan; hay que saber de los responsables”.

A su juicio las personas pedían entregarse, que cesaran el fuego, y se remontó a los tiempos de la Operación Liberación del Pueblo donde se presentaron irregularidades. “Yo en lo personal, para mí la palabra respeto, no me meto en el terreno del odio, eso se lo dejo al Gobierno, tenemos que defender la vida de quien sea, la Constitución, los derechos son para todos, no es que defiendo los derechos de mi grupo en contra de otros, si no terminamos de romper con ese círculo vicioso este país nunca va a cambiar”.

Condenó la violencia pero asegura que en cualquier caso debe ser así, “yo creo que el cambio en Venezuela pasa por las armas, no lo creo, ni creo que deba lograrse con violencia, porque lo que se logra con violencia se mantiene con violencia. Hay que rescatar el voto, el camino es ese, que el Gobierno nos lo cerró, hay que abrirlo. El camino no es las armas, y si tiene una mejor opción construya, proponga”.

“El gobierno no habla de los dos civiles que también cayeron ayer, y que por cierto forman parte de los colectivos. ¿Dónde estaba el Ministerio Público y la Defensoría?”.

Destacó que siempre ha defendido lo que cree, entre lo que destaca un cambio que no pase por armas o violencia. “Yo le digo a la gente que no pierda la esperanza, estuve en La Pastora, y caminé como cualquier persona”.

Aunque no tiene un cargo actual asegura que sigue comprometido con el futuro. “Los venezolanos vamos a salir de esta etapa dura y dolorosa, hay que cambiar el Gobierno, cambiar el sistema”.

Ivette Janzen/Unión Radio