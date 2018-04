Candidato mexicano Fernández Noroña condena militarización de la frontera con EEUU

CARACAS.- El candidato mexicano a diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que históricamente la relación de su país con los Estados Unidos siempre ha sido difícil por sus abusos con los pueblos y que con la llegada de Donald Trump a la presidencia, se reinició un discurso racista en contra de México, responsabilizándolos del desastre económico interno.

“Se ha afirmado que la migración de los mexicanos ha afectado la entrada de drogas cuando los millones de mexicanos que están en los Estados Unidos con su trabajo y esfuerzo, han contribuido como pocos pueblos al progreso del vecino país y ahora ante la imposibilidad de construir el muro, se ordena el envío de la Guardia Nacional a la frontera con México”, expresó Fernández Noroña en el programa En Sintonía de Unión Radio.

Señaló el ex diputado federal y ex aspirante de Morena a la Presidencia de la República, que los Estados Unidos “son el principal consumidor de drogas de los países del mundo y no hacen nada para desmantelar las bandas que la distribuyen ni tampoco la tratan como un problema de salud pública”.

“Lo mínimo que deberíamos hacer los mexicanos es no viajar a los Estados Unidos y boicotear a los productos más representativos de ese país que lo que ha hecho es hostilizar al pueblo mexicano, y en respeto a nuestra soberanía y dignidad no se puede tolerar que se militarice la frontera pues es una actitud hostil“, enfatizó Fernández Noroña.

Fanny Vargas/Unión Radio