Canciller de Uruguay no cree que hayan condiciones para comicios venezolanos

CARACAS.- El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, no considera que esten dadas las condiciones para la celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela.

“¿El Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes políticos presos y con un Poder Judicial que responde a las directivas del Poder Ejecutivo? ¿Iría a unas elecciones con partidos proscriptos? Yo creo que no. Y lo que no queremos para nosotros no debemos quererlo para otros tampoco. Es una exhortación, no una exigencia, que quedará en manos venezolanas”, reflexionó Nin.

El diplomático aclaró que su postura está lejos de ser injerencia, y que por el contrario es una exhortación a que Venezuela aplace las elecciones.

“No es una injerencia de manera alguna, es una exhortación. Quedará en manos del Gobierno venezolano aplicarla o no. Nosotros estamos absolutamente en contra de cualquier intervención de tipo militar como han aparecido algunas sombras o amenazas en este último tiempo sobre Venezuela”, resaltó

Novoa explicó que Uruguay no se sumó al Grupo de Lima porque cree que la situación de Venezuela se debe dirimir en los ámbitos constitucionales correspondientes como el Mercosur o la OEA.

Unión Radio