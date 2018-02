Calzadilla: Elecciones conjuntas el 30J podrían impulsar cese de la ANC

CARACAS.- El secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela -MPV-, diputado, integrante de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, considera positiva la propuesta del constituyente, Diosdado Cabello de convocar las elecciones legislativas porque, a su juicio, esto obligaría a postergar la realización de las elecciones presidenciales.

“Nosotros le tomamos la palabra a Diosdado Cabello (…) Nos parece una gran oportunidad para corregir el conjunto de deficiencias que tiene el planteamiento de elección presidencial para el 22 de abril, sería una gran oportunidad para salir de la crisis por la vía democrática y electoral”.

En entrevista a Maripili Hernández en el programa Sin Duda de Unión Radio, destacó que el planteamiento de elegir presidente y Asamblea Nacional –AN- lo hizo la oposición al oficialismo en 2016, 2017 y en República Dominicana. “El MPV está planteando el 30 de junio como fecha para hacer las elecciones presidenciales y la de la AN e inmediatamente escogida cese la Asamblea Nacional Constituyente –ANC”.

No obstante, Calzadilla matizó que es imposible organizar una elección legislativa para el 22 de abril. “Estamos hablando de 167 candidatos, principales y suplentes (…) La organización para una elección de un cuerpo como la AN en el marco de nuestra Constitución, es imposible hacerlas el 22A. Ahora las notas de prensa sobre lo que declaró Cabello, lo que está planteando es hacer las elecciones conjuntas, no quedó claro si era en la misma fecha de ahorita o no, pero el 22 de abril es imposible realizarlas por eso estamos planteando el 30 de junio”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio