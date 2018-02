Cabello: Voluntad Popular no puede participar porque no es partido

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que Voluntad Popular no puede participar en las elecciones presidenciales porque no es partido. “Ellos son un grupo terrorista. Ellos engañaron a su gente diciendo que ellos salían de Nicolás Maduro en seis meses”.

“Ellos no tienen pueblo, no tiene gente. ¿A quien le importa? A mi no me importa absolutamente para nada”, agregó.

Irving Pérez/Unión Radio