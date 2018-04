Cabello: No es poca cosa lo que está en juego el 20M

CARACAS.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que no es poca cosa lo que está en juego en las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 20 de mayo. “El presidente Nicolás Maduro ha recibido demasiados ataques”.

Reiteró que hay que reelegir al presidente Nicolás Maduro porque es una orden dada por el ex presidente Hugo Chávez y riticó a sectores opositores que no quiere participar en los comicios. “La oposición quería elecciones y ahora que las hay no hayan que hacer (…) preparémonos para darle una lección al imperialismo”.

“Nicolás Maduro representa la paz para este continente. Por eso votemos por la paz. Señor opositor, no lo piense mucho”, agregó.

El constituyente Cabello participa en la juramentación de los integrantes del comando de campaña estadal Simón Bolívar en el estado Anzoátegui, al oriente del país.

#Periscope | Se efectúa acto de juramentación del Comando de Campaña Simón Bolívar, en el Edo. Anzoátegui #Venezu… https://t.co/bCZrOi0k3n — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 9, 2018

Unión Radio