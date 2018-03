Cabello: La oposición sólo sabe de intereses

CARACAS.- El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que seguirán marchando por el país. El constituyente señaló que la oposición sólo sabe de intereses.

Destacó las jornadas “por la verdad” que se vienen desarrollando en el país en apoyo a la revolución “No podemos rendirnos, sobran razones para luchar…el tema de la ayuda humanitaria puede confundir a mucha gente, no queremos las tropas de nadie, no queremos ayuda…aquí no van a volver más nunca” agregó.

Unión Radio