Cabello: Ante las sanciones la ANC debería ser recíproca con opositores

CARACAS.- El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello retó a cualquier país, como Suiza y Panamá, que presente una cuenta suya en los bancos de esos países, “me retiro por inmoral de la política si eso llegara a suceder” exclamó.

Para el constituyente, el embajador suizo en nuestro país debería mostrar las supuestas pruebas en su contra. Aseguró que nunca ha estado en Panamá y menos poseer cuantas en esa nación. “En mi vida he puesto un pie en Panamá…hasta el presidente Nicolás Maduro lo sancionaron, eso si es persecución contra los derechos humanos” acotó.

Diosdado Cabello sugirió que la Asamblea Nacional Constituyente debería ser recíproca y sancionar a los dirigentes de oposición.

Cabello dijo que las sanciones no los vencerán, “como no nos pueden derrotar, usan las infamias, las mentiras…no nos asustamos, no nos conocen, frente en alto ante las sanciones”. ¿Ante quién podemos demandar por las sanciones?, preguntó.

Unión Radio