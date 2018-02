Borges: No aceptaremos un acuerdo que signifique quitar la democracia en Venezuela

SANTO DOMINGO.-El jefe de la delegación opositora en la mesa de diálogo en República Dominicana, Julio Borges, dijo la tarde de este miércoles que no firmaron el acuerdo con el gobierno porque no permitirán que se vulneren los derechos de los venezolanos. ”Nunca vamos a aceptar un acuerdo que signifique quitarle, recortarle o claudicar la democracia en Venezuela”.

”Ayer terminamos la jornada anunciando que el día de hoy traeríamos un documento muy detallado de cómo lograr lo más importante y relevante en poco plazo en Venezuela que son unas elecciones libres y justas, era un documento absolutamente equilibrado”, dijo Borges a su salida de la reunión en Santo Domingo donde no se llegó a un acuerdo con el gobierno.

Borges explicó las diferencias entre el documento que entregó ayer el gobierno y el de la oposición dado a conocer hoy. ”Una cosa es una invitación que era el documento de ayer, y el documento nuestro que era una clara articulación de esos derechos, si el gobierno no le tuviera miedo a unas elecciones libres tendría que firmar ese documento porque no tiene otra cosa que no esté en la ley venezolana”.

Remarcó que ”el documento que nosotros presentamos hoy tiene una enorme diferencia, no es lo mismo que yo diga vamos a procurar tener observación internacional, a que nosotros digamos que tiene que ser de tal manera, con tales países, porque sino nada se va a cumplir”.

Borges emplazó al gobierno del presidente, Nicolás Maduro, a ”que no cometa el paso absurdo de seguir convocando acciones unilaterales y elecciones unilaterales. Solamente con un proceso equilibrado, justo y transparente es que se puede tener confianza en una elección presidencial. Nicolás Maduro no es dueño de la democracia en Venezuela, son los venezolanos y deben ser respetados”.

El diputado de la Asamblea Nacional convocó a un frente amplio dentro y fuera de Venezuela ”para materializar esta lucha, ponernos de pie y lograr que la solución esté en manos del pueblo venezolano”.

Unión Radio