Borges deja presidencia de la AN con llamado de unidad a la oposición

CARACAS.- El expresidente de la Asamblea Nacional (AN), y coordinador de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, dejó este viernes el cargo con un llamado a la unidad para “salir del caos”.

“Hago un llamado a la unidad, no hay problema, no hay reto ni hay desafío que por difícil que sea nosotros, juntos y unidos, no podamos superar”, aseguró.

“Venezuela va a salir de este caos, va a lograr cruzar donde será el país de orgullo de libertad y democracia que merecen nuestros hijos”, agregó.

Borges afirmó que tanto esta nueva directiva, como la del próximo año, demostrará que “el pueblo venezolano es más fuerte vencerá con libertad, justicia y futuro para todo el país”.

El diputado también tuvo palabras para otros diputados y líderes sociales enjuiciados o encarcelados y que la oposición califica como “presos políticos”

Además indicó que, “ha dado una lucha en la cual hemos demostrado que el pueblo venezolano es más fuerte que la opresión”.

La AN “ha logrado ser un espacio de resistencia democrática (…) y sigue y seguirá luchando por una solución democrática constitucional y electoral para Venezuela“, señaló.

Elección de la nueva junta directiva de la AN. Mi mensaje a Venezuela. #05Ene https://t.co/6N3oFxtdcd — Julio Borges (@JulioBorges) January 5, 2018

EFE