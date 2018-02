Borges afirma que Lucena miente sobre acuerdo en Dominicana  

CARACAS.- El diputado Julio Borges, rechazó a través de su cuenta en la red social Twitter las condiciones de la observación internacional “unilateral” dada a conocer este martes por la presidenta del Consejo Nacional Electoral –CNE-, Tibisay Lucena.

Escribió: “Una observación internacional unilateral no es observación internacional. Creen que pueden engañar a Venezuela y el mundo, pero se equivocan y están acorralados en su trampa”.

Lamentó que el Ejecutivo y el ente comicial continúen violando las reglas democráticas. “Ante el empeño del gobierno de seguir fuera de la Constitución, nosotros seguiremos dando la lucha dentro y fuera de Venezuela para lograr que retorne la democracia a nuestro país”.

El parlamentario de Primero Justicia –PJ- insistió en que la observación internacional no está garantizada debido al adelanto de la fecha de las presidenciales al 22 de abril.

“No aceptamos una convocatoria donde la fecha fue impuesta, la observación internacional no está garantizada, los venezolanos en el exterior no podrán participar, y donde el chantaje y la amenaza al pueblo es la norma”, señaló en otro tuit.

‏”Tibisay Lucena, usted miente, en República Dominicana no se llegó a ningún acuerdo. Las elecciones que está montando en complicidad con el gobierno son un fraude a Venezuela”, remató en otro mensaje.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio

Una observación internacional unilateral no es observación internacional. Creen que pueden engañar a Venezuela y el mundo, pero se equivocan y están acorralados en su trampa. — Julio Borges (@JulioBorges) February 20, 2018

Ante el empeño del gobierno de seguir fuera de la Constitución, nosotros seguiremos dando la lucha dentro y fuera de Venezuela para lograr que retorne la democracia a nuestro país. — Julio Borges (@JulioBorges) February 20, 2018

No aceptamos una convocatoria donde la fecha fue impuesta, la observación internacional no está garantizada, los venezolanos en el exterior no podrán participar, y donde el chantaje y la amenaza al pueblo es la norma. — Julio Borges (@JulioBorges) February 20, 2018

Exigimos elecciones con estas garantías:

1) Elecciones libres en el marco de la CRBV y con una fecha viable

2) Libre participación, sin presos políticos ni inhabilitados

3) Condiciones para que venezolanos en el exterior puedan votar

4) Observación internacional profesional — Julio Borges (@JulioBorges) February 20, 2018

Señora Lucena, los venezolanos tenemos derecho a todas las garantías, no a migajas. Lamentablemente el gobierno cerró la puerta a la participación, no podemos participar en un proceso donde el pueblo no va a elegir, sino a convalidar un fraude. — Julio Borges (@JulioBorges) February 20, 2018

En República Dominicana, a pesar de presiones internas y externas, me negué a firmar un documento donde no quedaban establecidas las condiciones para unas elecciones libres y democráticas. No permití un acuerdo donde las garantías para que el pueblo eligiera fueran vulneradas. — Julio Borges (@JulioBorges) February 20, 2018

Tibisay Lucena, usted miente, en República Dominicana no se llegó a ningún acuerdo. Las elecciones que está montando en complicidad con el gobierno son un fraude a Venezuela. — Julio Borges (@JulioBorges) February 20, 2018

Unión Radio