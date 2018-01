Blyde considera crucial para el país la cita de hoy en Dominicana

CARACAS.- El abogado constitucionalista Gerardo Blyde considera que la reunión de este lunes en República Dominicana entre gobierno y oposición es una cita trascendental para el país. “Si hoy se produce o no un acuerdo va a ser dependiendo del tema electoral. Yo creo que no tendría mucho sentido seguir en esas negociaciones porque el resto de los puntos podrían hablarse o no hablarse pero cuando el gobierno lanza unilateralmente el adelanto de las elecciones en pleno proceso de discusión en la mesa, que le consta al canciller de Dominicana, a Zapatero y a los cancilleres” se estaba arriesgando a acabar con las negociaciones.

“Es muy importante lo que salga hoy pero también es muy importante hablar sobre lo que le está pasando en la oposición para entender si puede tener éxito o no lo que suceda en República Dominicana hoy”, aseveró en entrevista a Anna Vaccarella en el programa En Sintonía de Unión Radio.

“En mi concepto la convocatoria a presidenciales no es una elección, estamos frente a una farsa electoral y no se va a legitimar ante la comunidad internacional ni ante el gran país pero están dispuestos a pagar ese costo”, preciso Blyde.

Puntualizó que el sector del chavismo que impulso el adelanto de elecciones está desesperado y está dispuesto a pagar cualquier costo. “Si le importan las sanciones y mucho (…) Ya no puedo salir del país porque tengo sanciones en Europa y Estados Unidos y en los países latinoamericanos la onda izquierdosa comunistoide ha quedado reducida a pocos países, ya no tengo adonde ir, no me queda más que seguir para adelante y ya no tengo nada que perder y tengo que mantenerme en el poder como sea”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio