Bertucci anuncia apoyo de sector de Copei a su candidatura

CARACAS.-El candidato presidencial, Javier Bertucci, informó este viernes que algunos representantes de Copei decidieron plegarse a su movimiento.

“El abstencionismo no tiene ruta, no tiene un plan, hay denuncias de que unos de los candidatos (Henri Falcón) secuestró la tarjeta de Copei”, aunque aclaró que una tarjeta no es un partido, sino su militancia y su estructura.

En la rueda de prensa habló Roberto Sánchez, miembro de Copei en Táchira, quien reafirmó el apoyo a Bertucci. “Hoy los copeyanos estamos consternados porque fue secuestrado por un candidato que no es el que el partido quería“.

Manuel Salazar, militante de Copei en Delta Amacuro, manifestó que “Javier Bertucci tiene una radiografía de lo que padece el pueblo venezolano. El rescate de nuestro país pasa por el rescate de la moral y de los valores cristianos“.

