Aveledo no descarta renuncia de Falcón tras constatar incumplimiento de condiciones

CARACAS.- El integrante del Frente Amplio Venezuela Libre –FAVL-, doctor en Ciencias Políticas, Ramón Guillermo Aveledo, ratificó que ese nuevo movimiento está exigiendo elecciones presidenciales transparentes, libres y con condiciones ante el intento de “simulacro” que ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral –CNE- para el próximo 20 de mayo -20M-. “Se ha convocado lo que consideramos nosotros y casi todo el mundo en Venezuela y la comunidad internacional un simulacro”.

En entrevista a Globovisión, el exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática insiste en que el Frente Amplio no es abstencionista sino que pretende que los venezolanos puedan votar para elegir. “En el frente amplio no solo están los disidentes de la oposición democrática de la MUD, también hay gente que viene del chavismo gente muy variada, disidentes de la izquierda como Nicmer Evans, pero también coinciden empresarios y trabajadores, de las universidades profesores, autoridades y estudiantes, iglesias, ONG’s, se trata de un movimiento nacional”.

Aveledo destacó que el frente no renuncia al voto porque es el arma de la ciudadanía que puede influir “haciendo respetar a la Asamblea Nacional –AN- que es legítima, con la protesta cívica y pacífica y por supuesto con la acción internacional porque es importante que todo el mundo entienda lo que está en juego en nuestro país”.

Recalcó que el diputado Julio Borges está de gira por la región intentando formar un Frente Amplio Internacional que apoye la lucha desde el exterior de los venezolanos opositores demócratas. “Habrá una jornada mundial en todas partes para hacer despertar en la opinión pública la conciencia de la verdadera naturaleza de lo que está en juego en Venezuela”.

Aveledo explicó que en el documento entregado a la Organización de Naciones Unidas –ONU- se le pide que observen el proceso electoral venezolano en su totalidad y no como meros veedores lo que, a su juicio, no garantizaría la transparencia. “Queremos que vengan a unas elecciones de verdad nos va a hacer falta al servicio de la transparencia y no para algo que será solo un simulacro para guardar apariencias ante el mundo”.

Al referirse a la visita del candidato presidencial por Avanzada Progresista, Henri Falcón, a la sede de la ONU en Nueva York, Aveledo considera que es importante que hable en Naciones Unidas y constate personalmente la percepción del problema. “No descarto la posibilidad de que al no ver que las condiciones se cumplan decida renunciar, retirarse del proceso cuando constate lo que le hemos dicho sus amigos y aliados de que eso no es de verdad una elección sino una celada”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio