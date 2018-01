Asesores opositores del diálogo niegan un preacuerdo firmado

CARACAS.- Asesores de la delegación en opositora en República Dominicana, negaron la existencia de un acuerdo o preacuerdo firmado por las partes, en reacción a la declaración del jefe de la delegación del gobierno, Jorge Rodríguez.

Roig expresó a través de su cuenta Twitter que la declaración de un preacuerdo solo busca postergar la negociación, que, a su juicio, ha sido fallida. Denunció que el gobierno busca cerrar la vía electoral.

Por su parte, Colette Capriles, dijo que los temas fundamentales no han sido acordados, insistió en que no se ha firmado ningún documento y aseguró que el gobierno pretende manipular con esto.

No hay acuerdo entre oposición y gobierno. Lo fundamental no está acordado. No se ha firmado nada, lo que hay es un resumen de puntos accesorios que el gobierno agita para convencer a sus seguidores.

No caigan en la manipulación: no hay acuerdo, no hay pre-acuerdo, no hay firma de nada. Recuerden que el gobierno está desesperado por legitimar su situación.

