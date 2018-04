Arizmendi asegura que venezolanos migrantes quieren regresarse de Perú

CARACAS.-La representante del Frente de Mujeres Bicentenario 200, Anahí Arizmendi, destacó el apoyo de la Cumbres de Los Pueblos realizada en Perú al gobierno venezolano y resaltó que fueron rechazadas las acciones injerencistas que pretendían hacerse desde la Cumbre de las Américas contra Venezuela.

Resaltó la integrante de la comisión que envió el Gobierno a Perú, que hubo documentos de apoyo de grupos sociales y sindicales en las reuniones realizadas en Lima. “Fueron varios escenarios de integración de Hugo Chávez, y una manifestación multitudinaria al mismo tiempo que Julio Borges, Antonio Ledezma y el político Óscar Pérez convocaron a una movilización -que no llegó a 600 personas- para solicitar la intervención en el país”.

En entrevista al programa Al Instante de Unión Radio, destacó que lograron constatar “la migración inducida en Perú” por una fantasía vendida por los medios de comunicación para que las personas se vayan de Venezuela. “Nosotros, como parte de la iniciativa de la delegación vinimos con jóvenes que querían regresar con su familia y de hecho las condiciones son tan adversas que hay una iniciativa con la juventud del partido y los movimientos sociales para prestar ayuda a esos jóvenes que no tienen como regresarse”.

Arizmendi destacó que hay gestores que abusan de la emigración inducida. “El 80% está en ilegalidad (en Perú) y son para engrosar las listas de grupos como el de Óscar Pérez en Perú para justificar una ayuda humanitaria”.

Recalcó que lograron documentar las precarias condiciones de los venezolanos que se han ido a esa nación sudamericana, “hicimos materiales y vídeos, incluso los muchachos llamaron a la Embajada de Venezuela para el apoyo para venirse por las condiciones de esclavitud de los que están allá trabajando (Perú), que son las condiciones del neoliberalismo de 12 a 14 horas de trabajo”.

Cree que hay xenofobia inducida por sectores aliados con las transnacionales para estigmatizar y generar condiciones contra Venezuela.

Estima que Venezuela ha sido receptora de migraciones. “No hay país como el nuestro en relación a la solidaridad y la capacidad amorosa, Venezuela no niega que haya problemas pero son inducidos y tienen responsables, los mismos que piden una intervención extranjera, hay que ver lo que es incitar a una guerra. Hay un pueblo opositor que tiene derecho a pensar distinto, pero no le dan chance, no quieren entender los canales democráticos, del diálogo”.

Arizmendi invitó a los jóvenes a ser parte de la solución, y que entiendan los opositores a que veces se es mayoría y a veces no. “Estamos activando para que el presidente (Nicolás Maduro) sea reelecto pero no quiere decir que no haya diálogo, hay violencia inoculada desde hace 18 años, desde cacerolear la las escuelas hasta la migración inducida con condiciones adversas”.

Ivette Janzen/Unión Radio