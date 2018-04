Aplican medida de protección a mascota víctima de agresión de futbolistas

Queremos comentarles que nuestra intranquilidad por el bienestar del gato que todos presenciamos como agredieron recientemente lanzándolo por el aire, nos motivo a hacer un operativo de búsqueda del animal. Nos acercamos al sitio y tras indagar con vecinos y niños que juegan en la calle dimos con el paradero. Para nuestra sorpresa resultó ser una gatita que esta amamantando sus dos bebes! Nos partió el corazón verla con sus bebés y recordar lo sucedido. Inmediatamente decidimos trasladarla por la delicada situación de salud que presumimos podía presentar debido al maltrato que se logró evidenciar en las imágenes publicadas. Nuestro único interés es el bienestar y de los animales y esa es nuestra razón de existir. Inmediatamente procedimos a notificar a Mision Nevado y a través de la Consultoría Jurídica se nos dio la orden de resguardar la gata y sus bebés y tenerlos a la orden de la Misión. #casoquero #ellostienenderecho #noalmaltrato #ministeriopublico

A post shared by ASODEPA (@asodepa) on Apr 7, 2018 at 10:06pm PDT